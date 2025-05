Rusland benoemt nieuw hoofd landstrijdkrachten

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland heeft Andrej Mordvitsjov benoemd tot het nieuwe hoofd van de landstrijdkrachten. De minister van Defensie noemde hem een "ervaren officier die zijn talent als militair bevelhebber heeft laten zien tijdens de speciale militaire operatie", schrijft de krant van de Russische krijgsmacht.

Oekraïne ziet de 49-jarige Mordvitsjov als een oorlogscrimineel die verantwoordelijk is voor gruweldaden tegen burgers en militairen.

De in Kazachstan geboren Mordvitsjov zit sinds 1997 in het Russische leger. Hij leidde volgens de Oekraïense inlichtingendienst tijdens de oorlog het beleg van de Azovstal-fabriek in Marioepol in 2022. Ook speelde hij een sleutelrol bij de val van het Oekraïense bolwerk Avdiivka in 2024. De generaal kreeg daarop een persoonlijk telegram van president Vladimir Poetin, die zijn waardering uitsprak.

Mordvitsjov volgt generaal Oleg Saljoekov op. Die leidde de landstrijdkrachten sinds 2014 en is eerder deze maand door Poetin uit zijn functie gezet.