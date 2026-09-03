Rusland beticht Noorwegen van piraterij na inbeslagname schip

MOSKOU/OSLO (ANP/RTR) - Rusland beschuldigt Noorwegen van piraterij, omdat dat land een Russisch schip in beslag heeft genomen. De inbeslagname hangt samen met een zaak van het Oekraïense energiebedrijf Naftogaz. Dat heeft volgens een uitspraak van het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag recht op meer dan 4,2 miljard dollar (zo'n 3,6 miljard euro) compensatie van Rusland.

Noorwegen legde beslag op de Professor Molchanov bij Spitsbergen. Advocaten van Naftogaz hadden daarom gevraagd, omdat ze verwachtten dat het cruiseschip daar zou langskomen op weg naar Barentszburg. Dat is een Russische plaats op Spitsbergen. Een Noorse rechter stemde in met de inbeslagname. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken omschrijft de actie als "piraterij", meldt staatspersbureau TASS.

Het Permanent Hof van Arbitrage is een internationale organisatie, gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag. De zaak rond Naftogaz had te maken met Russische inbeslagnames bij de annexatie van de Krim in 2014.