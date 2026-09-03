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Trimbos: verband zorgen maatschappij en psychische aandoeningen

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 9:45
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UTRECHT (ANP) - Mensen die zich veel zorgen maken over maatschappelijke problemen, zoals internationale spanningen, woningnood of klimaat, hebben vaker een psychische aandoening dan mensen met minder zorgen. Dat blijkt uit het NEMESIS-onderzoek van het Trimbos-instituut onder 4688 mensen.
Het NEMESIS is een grootschalige, langlopende studie naar psychisch welzijn, gezondheid en levenservaringen van Nederlandse volwassenen. Tussen 2023 en 2024 werden mensen van 21 tot en met 78 jaar gevraagd naar verschillende maatschappelijke zorgen. Mensen die zich veel zorgen maakten, hadden vaker stemmingstoornissen, angststoornissen of gebruikten te veel alcohol of drugs.
De onderzoekers weten nog niet wat de oorzaken en gevolgen zijn. Volgens hoofdonderzoeker Margreet ten Have kan het zijn dat mensen met meer maatschappelijke zorgen een groter risico lopen op een psychische aandoening, maar het kan ook zijn dat mensen met een psychische aandoening zich juist sneller zorgen maken over maatschappelijke ontwikkelingen.
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