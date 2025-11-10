Zuid-Holland omarmt miljoenen voor nieuw dorp en komst Eli Lilly

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland "kan echt flink aan de slag" met de honderden miljoenen die het Rijk geeft voor de aanleg van onder meer wegen, fietspaden en tramlijnen, om zo nieuwe woningen mogelijk te maken. Zo gaat er ruim 200 miljoen euro naar de ontwikkeling van Cortelande, een nieuw dorp met 8000 huizen in de polder van de gemeente Zuidplas. Ook trekt het Rijk 14 miljoen uit voor een project in de gemeente Katwijk. Daar moet een pillenfabriek komen van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly, met daaromheen woningen.

"We zijn heel blij, hiermee kunnen we echt flink aan de slag", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning (volkshuisvesting). Zuid-Holland heeft met het Rijk afgesproken tussen 2022 en 2030 een kwart miljoen woningen te bouwen, iets wat met het huidige tempo niet haalbaar lijkt. "Als je meer woningen wilt, moet je ook werken aan bereikbaarheid", aldus gedeputeerde Frederik Zevenbergen (mobiliteit). "Dit helpt echt", zegt Koning over de rijksinvesteringen.

Vorige maand werd al een doorbraak bereikt rond Cortelande, een groot bouwproject in de Zuidplaspolder. De betrokken partijen spraken maatregelen af waardoor de bouw mogelijk zou moeten worden. Het project lag anderhalf jaar stil nadat 22 partijen bij de Raad van State beroep hadden aangetekend tegen het bestemmingsplan. Zo hadden Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bezwaren tegen de ontsluiting en de waterhuishouding in het gebied. In de Zuidplaspolder ligt het laagste punt van Nederland, 6,76 meter onder NAP. Cortelande wordt wel op een hoger gelegen deel gebouwd.

Van de ruim honderd bouwprojecten die geld voor de benodigde infrastructuur krijgen van het Rijk, ontvangt Cortelande de hoogste bijdrage. De gemeente Zuidplas komt nog met een reactie.