Rusland en Oekraïne wisselen lichamen gesneuvelde militairen uit

KYIV (ANP/AFP/DPA) - Oekraïne en Rusland hebben lichamen van overledenen uitgewisseld. Het is de bedoeling dat het gaat om gesneuvelde militairen. Het Rode Kruis heeft geholpen met de uitwisseling.

"Als onderdeel van de repatriëringen zijn 501 lichamen van overledenen teruggegeven aan Oekraïne, die volgens de Russische zijde mogelijk van Oekraïense militairen zijn", meldt het Oekraïense krijgsgevangenencentrum. Onderzoekers moeten de resten nog identificeren.

Rusland heeft volgens parlementariër Sjamsaïl Saraliëv 31 omgekomen soldaten ontvangen, zegt hij tegen de nieuwssite RBC.

Voor zover bekend heeft Oekraïne de resten van bijna 21.000 omgekomen militairen teruggekregen en Rusland ruim 660. Omdat Rusland geleidelijk oprukt, is het voor Oekraïne moeilijker om doden te bergen.