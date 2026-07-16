Zelensky kiest hoofd geheime dienst als interim-defensieminister

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft het hoofd van een van de geheime diensten gevraagd om voorlopig minister van Defensie te worden. Het gaat om Jevheni Chmara, waarnemend hoofd van de SBOe. Er ontstond in het land grote ophef over het wegsturen van de vorige minister, Mychajlo Fedorov.

Zelensky zegt op sociale media dat Chmara de juiste ervaring heeft voor de baan. Hij verwijst daarbij onder meer naar de operaties die de SBOe diep in Rusland heeft uitgevoerd. "Natuurlijk blijven we alle lopende programma's gericht op de ontwikkeling en versterking van onze Defensietroepen implementeren", aldus Zelensky op X. Ook zou Chmara blijven werken aan hervormingen binnen de krijgsmacht.

Woensdag stuurde Zelensky Fedorov weg als minister van Defensie. Dat besluit is omstreden. Fedorov is populair in het land, mede omdat veel mensen vonden dat hij hoognodige hervormingen doorvoerde. Zelensky zei dat hij moest ingrijpen, omdat Fedorov ruzie had met de militaire top.