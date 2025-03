WASHINGTON (ANP) - Rusland en de Verenigde Staten gaan onmiddellijk verder onderhandelen over de oorlog in Oekraïne, meldt het Witte Huis na een telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin. Deze onderhandelingen gaan over een volledig staakt-het-vuren, permanente vrede en een maritiem staakt-het-vuren in de Zwarte Zee.