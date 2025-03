Landen op een rij: niemand wint in een handelsoorlog. En de VS is de grootste verliezer

De OESO heeft maandag haar nieuwste economische vooruitzichten gepubliceerd en de wereldwijde groeiverwachtingen voor 2025 en 2026 naar beneden bijgesteld. Door politieke en economische onzekerheden verwacht de organisatie nu een wereldwijde bbp-groei van 3,1 procent in 2025 en 3,0 procent in 2026, tegenover de eerdere schattingen van 3,3 procent in beide jaren.

Naast aanhoudende inflatie wijst de OESO op toenemende handelsbarrières en politieke onzekerheid als factoren die investeringen en consumptie afremmen. De grootste bedreiging voor de wereldeconomie blijft echter een verdere escalatie van handelsrestricties, met name invoerheffingen.

De OESO berekende dat een algemene tariefverhoging van 10 procent op niet-grondstoffenimporten in de VS, als reactie op soortgelijke tarieven op Amerikaanse exportproducten, de wereldwijde economische groei binnen drie jaar met 0,3 procent zou drukken. De VS en haar handelspartners Canada en Mexico zouden het hardst getroffen worden, met een geschatte bbp-daling van respectievelijk 0,7, 0,6 en 1,3 procent.

Ook de inflatie zou fors stijgen. De OESO verwacht dat dergelijke tarieven de wereldwijde inflatie met 0,4 procentpunt per jaar verhogen gedurende de eerste drie jaar, terwijl de inflatie in de VS met 0,7 procentpunt per jaar omhooggaat.

Kortom, niemand wint bij een handelsoorlog. En de VS, dat de invoerheffingen aanjaagt, is zelf een van de grootste verliezers.

Bron: Statista