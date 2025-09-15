ECONOMIE
Rusland geeft Oekraïne schuld van schending Roemeens luchtruim

Samenleving
door anp
maandag, 15 september 2025 om 9:02
anp150925062 1
BOEKAREST (ANP/AFP) - De Russische ambassade in Roemenië wijst naar Oekraïne na een schending van het Roemeense luchtruim door een drone. Roemenië houdt Rusland verantwoordelijk voor het incident.
De Russische ambassadeur Vladimir Lipajev noemt de beschuldiging van Roemenië ongegrond. In een verklaring van de ambassade staat dat "alle feiten doen vermoeden dat het een opzettelijke provocatie van het regime in Kyiv was".
Het Roemeense ministerie van Buitenlandse Zaken ontbood Lipajev afgelopen weekend om tegen de schending van het luchtruim te protesteren. Er werd gesproken van "onverantwoordelijke acties" en "een gebrek aan respect van Rusland voor het internationaal recht".
Roemenië meldde zaterdag dat een Russische drone het luchtruim schond. Twee F-16's volgden het onbemande toestel tot het van de radar verdween. Volgens het ministerie van Defensie vloog de drone niet over bewoonde gebieden en vormde die geen direct gevaar voor de bevolking.
