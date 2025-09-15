J.D. Vance presenteert The Charlie Kirk Show vanuit Witte Huis

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance presenteert maandag The Charlie Kirk Show vanuit het Witte Huis. De aankondiging komt enkele dagen na de moord op de 31-jarige conservatieve influencer. "Sluit je alsjeblieft bij me aan terwijl ik een eerbetoon breng aan mijn vriend", schrijft Vance op X.

Vance deelt een link waar zijn volgers de show live kunnen bekijken op videoplatform Rumble, om 12.00 uur lokale tijd. Hij voegt ook een foto bij zijn bericht waarop een stoel en microfoon te zien zijn. Vance begeleidde Kirks lichaam tijdens het transport van Utah naar diens thuisstaat Arizona. Over de inhoud van de show is verder niets bekend.

Charlie Kirk werd woensdag neergeschoten bij een evenement op Utah Valley University. De influencer stond bekend als bondgenoot van president Donald Trump en gold als een invloedrijke figuur onder diens aanhangers. Vance had volgens Amerikaanse media al voordat hij de politiek inging een vriendschappelijke relatie met Kirk.