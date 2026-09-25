Rusland meldt doden na Oekraïense droneaanvallen

MOSKOU (ANP/RTR) - Oekraïne heeft in de nacht van donderdag op vrijdag droneaanvallen uitgevoerd op Rusland en daarbij onder meer een olieraffinaderij en een passagierstrein geraakt, meldden Russische functionarissen. Er zouden twee doden zijn gevallen.

Een burger kwam volgens Rusland om het leven toen een Oekraïense drone een vrachtwagen raakte in de regio Belgorod. In de regio Perm zou ook iemand zijn omgekomen tijdens een grootschalige droneaanval.

Volgens de gouverneur van de aan Oekraïne grenzende regio Rostov is er schade aan de olieraffinaderij van Novosjachtinsk, waardoor deze tijdelijk is stilgelegd. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde eerder deze maand aan dat Rusland en Oekraïne geen energiedoelen meer zouden aanvallen. Sindsdien zijn hier door beide landen toch meldingen van gedaan.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaf eerder al aan te zullen blijven reageren op Russische aanvallen.