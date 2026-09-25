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Zweedse en Finse straaljagers rukken uit om Russische vliegtuigen

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 9:50
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HELSINKI (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Zweedse en Finse gevechtsvliegtuigen zijn donderdag uitgerukt om Russische militaire luchtvaartuigen te onderscheppen, meldt de Finse luchtmacht. Die vloog boven de internationale wateren van de Finse Golf.
De Finnen en de Zweden volgden de groep Russische toestellen en stelden vast dat het ging om meerdere gevechtsvliegtuigen en een transportvliegtuig. Op X deelt de Finse luchtmacht foto's van de toestellen.
Zweden en Finland, beide NAVO-lidstaten, werken samen om hun luchtruimen te verdedigen. Volgens de Finnen was het de eerste keer dat de landen gezamenlijk zo'n "identificatiemissie" uitvoerden.
Meerdere NAVO-landen in Oost- en Noordoost-Europa hebben de afgelopen maanden melding gemaakt van Russische schendingen in het luchtruim. Volgens waarnemers probeert Moskou zo te testen hoe de NAVO reageert op provocaties. De Deense inlichtingendienst heeft gewaarschuwd dat het risico groeit dat Rusland een "beperkte aanval" op een NAVO-land zal uitvoeren.
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