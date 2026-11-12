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Rusland meldt na vredesoverleg nieuwe aanvallen op Oekraïne

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP/RTR) - Rusland meldt een grote nachtelijke aanval te hebben uitgevoerd op de militaire industrie in Oekraïne. De Russische krijgsmacht nam onder meer hoofdstad Kyiv onder vuur, waar volgens burgemeester Vitali Klytsjko zeker één dode viel en vijf mensen gewond raakten.
In de stad waren volgens een getuige in de vroege ochtend explosies te horen. Klytsjko meldde dat een flatgebouw is geraakt door een drone en dat daar brand uitbrak.
Het Russische ministerie van Defensie stelt dat in Kyiv een raketfabriek het doelwit was. In de regio bij de hoofdstad zijn volgens Rusland ook fabrieken voor de productie van drones en raketbrandstof bestookt.
Vervolgoverleg
De aanvallen volgen op onderhandelingen over vrede in Abu Dhabi. In Moskou staat donderdag vervolgoverleg gepland. De Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff gaan daar praten met president Vladimir Poetin.
Rusland meldde donderdag ook nieuwe Oekraïense aanvallen. Er zouden drones zijn onderschept die richting Moskou vlogen.
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