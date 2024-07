Nederlandse eventingruiters tiende, Boonzaaijer naar finale

VERSAILLES (ANP) - Bij het meerkamponderdeel eventing op de Olympische Spelen is Nederland in de landenwedstrijd na het derde onderdeel springen op de tiende plaats geëindigd. Ruiter Janneke Boonzaaijer kwalificeerde zich in het individuele klassement voor de finale.

De 25 hoogstgeplaatste combinaties uit het individuele klassement plaatsten zich voor de tweede springproef later op maandag, waarbij de individuele medailles worden verdeeld. Boonzaaijer kwalificeerde zich als nummer 10.

Ruiters Raf Kooremans en Sanne de Jong werden uitgeschakeld. Kooremans begon de dag als achttiende, maar eindigde uiteindelijk als 26e, één plaats te laag om zich te kwalificeren voor de finale. De Jong sloot het meerkamponderdeel af als 47e.