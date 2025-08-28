Rusland: militaire doelen in Oekraïne aangevallen

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland stelt in de nacht van woensdag op donderdag militaire doelen in Oekraïne te hebben aangevallen. Het gaat om militair-industriële faciliteiten en militaire luchtmachtbases, aldus het ministerie van Defensie.

Het ministerie spreekt van een "groepsaanval" met hypersonische raketten, drones en raketten. Alle beoogde doelen zouden zijn getroffen. Ook meldt het ministerie een verdere opmars in het oosten van Oekraïne.

Oekraïne zegt dat in Kyiv veertien doden en bijna veertig gewonden zijn gevallen en schade is ontstaan aan onder meer woongebouwen. Ook de panden van de EU-missie en een Britse overheidsorganisatie zijn beschadigd geraakt. Internationaal is daar met verontwaardiging op gereageerd.

Rusland ontkent dat het burgers of burgerdoelen aanvalt.