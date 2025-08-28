ECONOMIE
Forse boete voor Medvedev na wangedrag op US Open

Sport
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 11:52
anp280825098 1
NEW YORK (ANP/DPA) - De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft een forse boete overgehouden aan zijn kortstondige deelname aan de US Open. De Russische nummer 13 van de wereldranglijst werd in de eerste ronde uitgeschakeld door de Fransman Benjamin Bonzi en kreeg voor zijn woede-uitbarstingen een boete van 42.500 dollar (ongeveer 36.500 euro).
Medvedev kreeg 30.000 dollar boete voor onsportief gedrag en nog eens 12.500 voor het kapotslaan van een racket. Daarmee was hij een groot deel van zijn prijzengeld van 110.000 dollar voor de eerste ronde weer kwijt. Hij maakte ruzie met de scheidsrechter en werd woedend toen een punt mocht worden overgespeeld, omdat een fotograaf de partij had verstoord door het veld op te rennen.
Medvedev won de US Open in 2021 en bereikte ook nog twee keer de finale.
