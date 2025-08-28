ECONOMIE
Von der Leyen: aanval Kyiv herinnering aan wat op het spel staat

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 12:13
BRUSSEL (ANP) - De laatste Russische aanval op Kyiv, die ook een gebouw van de EU-missie beschadigde, is "een grimmige herinnering aan wat er op het spel staat". Dat zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen donderdag in een korte verklaring.
"Het Kremlin zal er alles aan doen om Oekraïne te terroriseren. Het doodt blindelings burgers; mannen, vrouwen en kinderen. Het heeft zelfs de Europese Unie als doelwit", zei ze.
Oekraïne zegt dat in Kyiv veertien doden en bijna veertig gewonden zijn gevallen. Op foto's die Von der Leyen toonde, was te zien dat het EU-gebouw ingestorte plafonds en gebarsten ramen heeft. Er zijn geen medewerkers gewond geraakt.
"We komen binnenkort met een negentiende pakket van zware sancties. Tegelijk werken we verder aan de bevroren Russische tegoeden, en hoe die kunnen bijdragen aan de verdediging en wederopbouw van Oekraïne", zei Von der Leyen. EU-ministers zijn de komende dagen bijeen in Kopenhagen waar ze het over beide onderwerpen zullen hebben.
