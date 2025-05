Rechtszaak over chantage Johnny de Mol uitgesteld tot september

AMSTERDAM (ANP) - De rechtszaak tegen de man die wordt verdacht van een poging tot chantage van Johnny de Mol is uitgesteld. Karim A. uit Utrecht kwam donderdag niet naar de zitting bij de rechtbank in Amsterdam, omdat hij naar eigen zeggen ziek is. Ook heeft hij op dit moment geen advocaat. De rechtbank ging mee in zijn verzoek tot uitstel van de zaak. De zaak dient nu op 23 september.

De rechtbank deed een bevel tot medebrenging, wat betekent dat A. verplicht is de volgende zitting bij te wonen. Het Openbaar Ministerie en de verdediging verzetten zich tegen A.'s verzoek tot uitstel. Ze vonden het belang om de inmiddels jaren lopende strafzaken tegen hem af te ronden belangrijker dan het belang dat hij zich op de zitting kan verdedigen. A. probeert het proces volgens de officier van justitie al langere tijd te vertragen. Het feit dat zijn vorige advocaat eind april is gestopt, was voor het OM en de raadslieden geen reden voor uitstel.

De rechtbank sprak van een "fundamenteel recht" dat A. zich op de zitting kan verdedigen. Aangezien het de eerste keer is dat hij niet is verschenen, besloot de rechtbank in het voordeel van de verdachte.

Smaad

Het OM verdenkt A. onder meer van poging tot afdreiging, een juridische term voor chantage. De Mol deed aangifte tegen de Utrechter toen die in de mishandelingszaak tegen zijn ex-partner per brief een voorstel zou hebben gedaan of er over een schikking te praten viel.

De man, die in het verleden als juridisch adviseur de ex-partner van De Mol bijstond toen die de presentator beschuldigde van mishandeling, wordt daarnaast ook verdacht van smaad en het inleveren van valse stukken in een andere zaak.