Rusland verdedigt aanval Kyiv, maar is optimistisch over akkoord

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland valt in Oekraïne alleen militaire doelen aan en "burgerdoelen die door het leger worden gebruikt". Dat stelde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov donderdag in een interview met het Amerikaanse CBS News, na vragen over aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kyiv die deze week aan zeker twaalf mensen het leven kostten.

Lavrov vertelde daar ook dat Rusland klaar is voor een akkoord rond de oorlog in Oekraïne, maar dat er nog specifieke zaken zijn die verder moeten worden afgestemd. De minister stelde dat het erop lijkt dat de onderhandelingen de goede kant op gaan.

Eerder donderdag gaf de Amerikaanse president Trump aan "niet blij" te zijn met de Russische aanvallen op Kyiv, net nu de onderhandelingen over het einde van de oorlog in volle gang zijn. Op zijn sociale medium Truth Social gaf hij de Russische president Vladimir Poetin zelfs een standje. Na de opmerking dat de aanval niet nodig was en getuigde van "slechte timing", schreef Trump daar: "Vladimir, STOP!".

NAVO-topman Mark Rutte stelde donderdag na een onaangekondigd bezoek aan Trump in Washington, dat de bal "duidelijk bij de Russen ligt". Tegen verslaggevers bij het Witte Huis zei de Nederlandse oud-premier dat er "iets op tafel ligt waarbij de Oekraïners echt meewerken."