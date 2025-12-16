Formule 1 keert in 2027 en 2028 terug naar Portugal

LONDEN (ANP) - De Formule 1 keert voor twee jaar terug naar Portugal. Er is een akkoord gesloten voor een Grand Prix van Portugal op het circuit van Portimão in 2027 en 2028, meldt de koningsklasse op zijn website.

Het Autódromo Internacional do Algarve kreeg in 2020 en 2021 de Formule 1 al op bezoek. Portugal was toen een ideale plek om te racen tijdens de coronacrisis. Lewis Hamilton, toen nog rijdend voor Mercedes, won beide keren op het 4,6 kilometer lange technische circuit.

De Grote Prijs van Portugal werd eerder verreden tussen 1984 en 1996 op het circuit van Estoril. Er waren ook drie Portugese grands prix van 1958 tot en met 1960.