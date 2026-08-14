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Rusland wijst bestand voor koopvaardij op Zwarte Zee af

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 12:48
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MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland wijst een bestand voor de commerciële scheepvaart op de Zwarte Zee af. Er is volgens het Kremlin "geen enkele grond voor halve maatregelen die enkel het regime in Kyiv wat ademruimte geven".
Oekraïne heeft het bestand voorgesteld. De Oekraïense landbouwminister Taras Vysotskyi zei dat het land de graanexport binnen een maand op grote schaal kan hervatten met een dergelijke overeenkomst.
Het land heeft recent de aanvallen op schepen en havens op of aan de Zwarte Zee opgevoerd. Dat zou vooral zijn om de door Rusland ingelijfde Krim onder druk te zetten. Rusland bestookt de Oekraïense scheepvaart en havens.
Oekraïne is net als Rusland een grote exporteur van landbouwproducten. Rusland en Oekraïne staan respectievelijk op nummer één en vier op de lijst van grootste tarwe-exporteurs. Onder leiding van Turkije kwam er in juli 2022 een akkoord tot stand waarmee de oorlogvoerende landen vrachtschepen een jaar lang met rust lieten. Turkije wil een nieuwe deal.
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