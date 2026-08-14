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Phijffers brengt estafettemannen naar finale 4x400 meter op EK

Sport
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 12:49
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BIRMINGHAM (ANP) - De estafettemannen op de 4x400 meter hebben zich op de EK in Birmingham geplaatst voor de finale. Liemarvin Bonevacia, Eugene Omalla, Daan Kneppers en Jonas Phijffers renden in hun serie naar de eerste plaats in een tijd van 3.00,98. De eerste drie gingen rechtstreeks door naar de eindstrijd op zondag.
Derde loper Kneppers lag in vierde positie toen hij het stokje overhandigde aan Phijffers. De winnaar van individueel brons op de 400 meter haalde vervolgens alle lopers voor hem nog in met een indrukwekkende eindsprint.
De 37-jarige Bonevacia is bezig aan zijn laatste grote kampioenschap. Hij beleefde op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 zijn hoogtepunt met de estafetteploeg op de 4x400 meter. Die ploeg won zilver.
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