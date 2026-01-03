Nederlanders in Venezuela opgeroepen teken van leven te geven

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Venezuela op aan familie en vrienden te laten weten of ze oké zijn. Nederlanders die hulp nodig hebben, wordt geadviseerd contact op te nemen met reisorganisaties of het ministerie. De oproep komt nadat de hoofdstad van het land zaterdagochtend werd opgeschrikt door een reeks explosies.

Een woordvoerder van het ministerie laat weten geen direct beeld te hebben van hoeveel Nederlanders er op dit moment nog in het Zuid-Amerikaanse land verblijven. Volgens de woordvoerder is het nog te vroeg om daar antwoord op te kunnen geven, wel houdt het ministerie de situatie scherp in de gaten. De ambassade in de hoofdstad Caracas blijft voorlopig open.

Het reisadvies voor Venezuela stond al sinds 18 juni 2025 op rood. Nederlanders in Venezuela wordt sindsdien aangeraden te vertrekken.