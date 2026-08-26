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Rusland zet Duitse journalist op internationale opsporingslijst

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 16:25
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MOSKOU (ANP) - Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst geplaatst. Dat melden Russische en Oekraïense media, waaronder TASS. Een rechter in Moskou vaardigde eerder al bij verstek een arrestatiebevel uit tegen de correspondent Zuidoost-Europa voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), om aantijgingen van haatzaaien.
De aanklacht volgt op vragen van Martens aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky begin augustus. Tijdens een bijeenkomst in Belgrado vroeg hij hem wat Europa kon bijdragen aan het "doden van Russen", waarna hij zich herpakte en toevoegde dat hij doelde op militairen. Nadien begonnen Russische autoriteiten een zaak tegen Martens.
De FAZ is, ondanks oproepen om afstand te nemen van Martens, achter zijn correspondent blijven staan. De krant heeft Martens' vraagstelling ongelukkig genoemd, maar ziet de Russische zaak tegen hem als een poging tot intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid.
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