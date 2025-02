Rusland ziet niets in gehaast staakt-het-vuren Oekraïne

Rusland ziet dat de Verenigde Staten zich inspannen om snel tot een wapenstilstand in Oekraïne te komen, maar waarschuwt dat Moskou niet meegaat in een gehaast plan. Staatspersbureau RIA meldt dat de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Sergej Rjabkov, heeft aangegeven dat een dergelijke strategie ernstige gevolgen kan hebben voor de betrekkingen tussen de VS en Rusland.

"Een staakt-het-vuren zonder langetermijnafspraken zal leiden tot een snelle hervatting van het gevecht en tot een hervatting van het conflict met nog ernstigere gevolgen, waaronder gevolgen voor de Russisch-Amerikaanse betrekkingen", zou Rjabkov hebben gezegd. "Dat willen we niet."

Zondag liet Rjabkov weten dat er voor eind deze week een ontmoeting tussen Amerikaanse en Russische diplomaten staat gepland.