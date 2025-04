Rusland ziet Taliban niet langer als terroristische organisatie

MOSKOU (AFP/RTR) - Het Russische hooggerechtshof heeft donderdag de Taliban van de lijst met verboden terroristische organisaties gehaald. De beslissing wordt gezien als een symbolische stap van Moskou om de banden met het Afghaanse bewind te normaliseren.

De Taliban werden sinds 2003 door Rusland aangemerkt als verboden terroristische organisatie. Rusland probeert de relatie met de Taliban al langer te verbeteren. President Vladimir Poetin zei vorig jaar nog dat de Taliban een Russische bondgenoot zijn in de strijd tegen terrorisme.

"Het eerder ingestelde verbod op activiteiten van de Taliban is opgeschort. De beslissing treedt gelijk in werking," zei rechter van het hooggerechtshof Oleg Nefedov in een vonnis, aldus het Russische staatspersbureau TASS.

De Taliban grepen in augustus 2021 de macht in Afghanistan, na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit het land. Momenteel erkent geen enkel land de Taliban als de legitieme overheid van Afghanistan.