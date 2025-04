Groningse paasvuren mogen toch doorgaan, brandrisico verlaagd

GRONINGEN (ANP) - De veiligheidsregio Groningen schort het advies op om geen paasvuren te ontsteken. Eerder werd het risico op natuurbranden hoog ingeschat, maar door de neerslag van de afgelopen dagen en de vooruitzichten voor de komende periode vervalt het advies, aldus de veiligheidsregio donderdag. Die stelt wel dat het desondanks aan gemeenten is om te beslissen over het wel of niet aansteken van paasvuren.

In heel Groningen wordt het risicoprofiel vrijdag om middernacht ook aangepast. Fase 2, waarbij iedereen wordt opgeroepen extra alert te zijn op natuurbranden, wordt afgesloten en fase 1 geldt dan weer.