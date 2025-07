Russisch vliegtuig met tientallen inzittenden neergestort

MOSKOU (ANP/RTR) - Een Russisch passagiersvliegtuig met veertig tot vijftig inzittenden is neergestort. Dat gebeurde bij het naderen van zijn bestemming in het Verre Oosten van Rusland. Volgens de eerste informatie zijn er geen overlevenden, bericht staatspersbureau TASS.

Een reddingshelikopter heeft de brandende vliegtuigromp gevonden in de regio Amoer, die aan China grenst. De zoektocht naar het vliegtuig begon nadat het toestel kort voor aankomst in Tynda van de radar was verdwenen. Bemanningsfouten tijdens de landing met slecht zicht worden gezien als de oorzaak van de crash, meldt TASS.

De An-24 van de Siberische luchtvaartmaatschappij Angara was bezig met een regionale vlucht in de regio Amoer. Het vliegtuig was vertrokken uit de regiohoofdstad Blagovesjtsjensk.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen precies aan boord waren. De lokale gouverneur meldde op basis van voorlopige informatie dat er 43 passagiers en zes bemanningsleden waren, terwijl andere bronnen het over iets minder inzittenden hadden.