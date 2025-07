Wielrenster Kool voldoende hersteld voor Tour de France Femmes

DEN HAAG (ANP) - Wielrenster Charlotte Kool kan aan de Tour de France Femmes deelnemen. Volgens haar ploeg Team Picnic PostNL is de sprintster voldoende hersteld van de gevolgen van een valpartij in de laatste etappe van de Baloise Ladies Tour.

Kool won vorig jaar de eerste twee etappes van de Tour en reed in de gele leiderstrui. "Ook nu liggen er weer kansen voor de sprinters", weet coach Albert Timmer van Team Picnic PostNL. "We zullen Charlotte als onze finisher ondersteunen."

Kool vormt tijdens de Tour een ploeg met Francesca Barale, Rachele Barbieri, Pfeiffer Georgi, Megan Jastrab, Franziska Koch en Nienke Vinke. "Op de glooiende ritten hebben we met Pfeiffer en Franziska meerdere kaarten om mee te spelen in de aanval", weet Timmer. "Nienke zal zich in de bergetappes meten met de beste klimsters van de wereld."

De Tour de France Femmes begint zaterdag in Vannes (Bretagne). De vierde editie van de Franse etappekoers eindigt op 3 augustus.