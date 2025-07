Thailand meldt burgerdoden door strijd met Cambodja

BANGKOK (ANP/RTR/AFP) - Het opgelaaide conflict met Cambodja heeft in Thailand aan zeker negen burgers het leven gekost. Dat meldt het Thaise leger, dat ook spreekt over veertien gewonde burgers. Er vielen doden in drie verschillende provincies.

De spanning tussen de buurlanden loopt al maanden op en donderdag escaleerde de situatie. Er waren berichten over artillerie- en raketbeschietingen en luchtaanvallen.

Beide landen houden elkaar verantwoordelijk voor het oplaaien van de strijd. Thailand noemde het buurland "oorlogszuchtig", Cambodja sprak juist over "ongeprovoceerde militaire agressie" door de Thaise krijgsmacht.

Bezorgdheid

De buurlanden zoeken allebei internationale steun. Zo wil de Cambodjaanse premier Hun Manet dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met spoed bijeenkomt. Hij stelde dat de vrede en stabiliteit in de regio in gevaar komt door de "Thaise agressie".

Het geweld leidt internationaal tot bezorgdheid. China waarschuwde burgers in Cambodja om weg te blijven uit het grensgebied.