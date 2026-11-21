HELSINKI (ANP/RTR) - Een Russisch vrachtschip is in het oostelijke deel van de Finse Golf in brand gevlogen na een droneaanval. Volgens de Finse grenswacht is het schip daarna vanuit internationale wateren naar de Finse territoriale wateren gedreven.

Het schip was onderweg naar Kaliningrad, de Russische exclave tussen Polen en Litouwen. De bemanning is geëvacueerd, melden de Russische autoriteiten. Hoe groot de schade is, zou nog worden uitgezocht.

Het gebeurt niet vaak dat schepen worden beschoten op de Oostzee, waarvan de Finse Golf onderdeel is. Eerder deze maand claimde Oekraïne voor het eerst een oorlogsschip te hebben geraakt op die zee.

Rusland en Oekraïne vallen wel regelmatig elkaars schepen aan op de Zwarte Zee. Daarbij worden ook geregeld koopvaardijschepen getroffen.