Russische ambassadeur in VS hint op vertrek in uitgelekte brief

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische ambassadeur in de Verenigde Staten heeft in een uitgelekte brief zijn vertrek aangekondigd. De ervaren diplomaat Anatoli Antonov vertrekt op een moment dat de relatie tussen Moskou en Washington onder grote druk staat.

De Russische krant Kommersant maakte melding van het naderende vertrek van Antonov. De ambassadeur had een felicitatie naar een jubilerende denktank gestuurd waarop hij ook had geschreven dat zijn "aanstelling ten einde loopt".

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde tegenover Russische media niet inhoudelijk reageren. "Beslissingen over de benoeming en verandering van ambassadeurs worden genomen door de president", zei een woordvoerster.

De 69-jarige Antonov is sinds 2017 ambassadeur in Washington. Hij bekleedde daarvoor topposities binnen de Russische overheid. De VS en Rusland hebben momenteel een zeer gespannen relatie vanwege de Russische invasie van Oekraïne.