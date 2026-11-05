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Russische centrale bank eist inbeslagname documenten Euroclear

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - De Centrale Bank van Rusland wil dat de Belgische justitie een gerechtsdeurwaarder naar het hoofdkantoor van Euroclear stuurt om documenten in beslag te nemen. Dat meldt de Franstalige zakenkrant L'Echo. Bij die in Brussel gevestigde financiële instelling staat ruim 200 miljard euro aan Russische tegoeden, die geblokkeerd zijn na de Russische inval in Oekraïne.
Binnen de Europese Unie leven al langere tijd plannen om die bevroren tegoeden te gebruiken voor hulp aan Oekraïne.
De Russische Centrale Bank stelt dat Euroclear en de EU deze zomer hebben gewerkt aan een wijziging in de Europese regelgeving. De bank wil dat een gerechtsdeurwaarder documenten kan "verzamelen, inventariseren en bewaren" die dat bewijzen.
In Brussel wordt al enige tijd gezocht naar mogelijkheden om de geblokkeerde tegoeden te kunnen inzetten, waarbij de juridische verantwoordelijkheid van België naar EU-niveau wordt overgeheveld. De tegoeden zouden dan onder Europees beheer komen te vallen.
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