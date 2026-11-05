Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky hoopt op meer steun VS na verkiezingstriomf Democraten

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
anp051126098 1
Volg ons op Google Nieuws
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat de Verenigde Staten zijn land meer zullen steunen nu de Democraten een grote overwinning hebben behaald in de Congresverkiezingen. "Er is hoop dat het tot een machtsevenwicht komt en dat we meer ondersteuning krijgen", zei Zelensky in een interview met de Duitse omroep ZDF.
Sinds het aantreden van de Republikeinse president Donald Trump stellen de VS zich niet langer op als steunpilaar van Oekraïne, maar als bemiddelaar. De afgelopen weken was er opnieuw ruzie tussen Washington en Kyiv. Trump gaf Oekraïne de schuld van hoge brandstofprijzen. Het land zat enkele dagen zonder cruciale Amerikaanse inlichtingen en satellietcommunicatie.
"De Democraten hebben het heel duidelijk over het steunen van Oekraïne", zei Zelensky tegen ZDF. Ook dat "zij van het vernieuwen van de band tussen de VS en Europa spreken" geeft hem moed.
De Republikeinen verloren dinsdag de meerderheid in beide huizen van het Amerikaanse parlement aan de Democraten.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2740029637 (1)

Houtkachel aan nu het vriest? Bij windkracht 2 of minder springt de Stookwijzer op rood

Een laptop toont een rood waarschuwingsscherm van de browser bij een verdachte website.

Chrome heeft een extra beschermstand tegen oplichters, maar je moet hem zelf aanzetten

IMG_5271

Warmtepomp met dynamisch contract? Niet de vorstnacht, maar het uur vóór 18.00 uur is deze week het duurst

shutterstock_2640402885

Wil je een leugenaar herkennen? Let niet op zijn blik, maar op de details

auto_fiets_aanrijding_AI

Nederland telt de meeste fietsdoden per inwoner van de EU, maar dat zegt minder dan je denkt

anp051126048 1

Republikein wil afzettingsprocedure tegen Pete Hegseth

Loading