Jarenlang gold 75.000 dollar per jaar als het magische getal: wie meer verdiende, werd daar van dag tot dag niet vrolijker van. Dat plafond ligt waarschijnlijk een stuk hoger. Pas bij een huishoudinkomen van 175.000 tot 250.000 dollar vlakt het goede gevoel af.

Dat berekende de Deense econoom Mikkel Bennedsen van de Universiteit van Aarhus in een studie in Economics Letters uit 2024. Hij gebruikte dezelfde gegevens als eerdere Amerikaanse geluksonderzoekers, maar liet de wiskunde zelf bepalen waar de knik zit.

Bijna vier keer modaal

Omgerekend naar euro’s (koers 27 oktober 2026: 1 euro is 1,117 dollar) ligt de grens tussen ongeveer €157.000 en €224.000 per jaar. Bennedsen vat het samen als “rond 200.000 dollar”, zo’n €179.000.

Het Centraal Planbureau raamt het modale inkomen voor 2026 op ongeveer €48.000 bruto per jaar, inclusief vakantiegeld. Daarmee vergeleken ziet het geluksplafond er zo uit:

Huishoudinkomen per jaar In dollars Keer modaal €48.000 53.600 1 €67.000 (oude grens) 75.000 1,4 €157.000 175.000 3,3 €179.000 200.000 3,7 €224.000 250.000 4,7

Het gaat om het inkomen van het hele huishouden, niet om één salaris . Twee partners die elk twee keer modaal verdienen, zitten samen al in de buurt.

Waar het oude getal vandaan kwam

De grens van 75.000 dollar komt uit een veelgeciteerde studie uit 2010 van Nobelprijswinnaars Daniel Kahneman en Angus Deaton. Zij keken naar ruim 450.000 Amerikanen en zagen dat het dagelijkse gevoel boven dat bedrag niet meer steeg. WEL schreef er eerder al over in het jaarsalaris waar mensen het gelukkigst van worden

In 2023 kwamen Kahneman, Matthew Killingsworth en Barbara Mellers met nieuwe gegevens: via een app gaven ruim 33.000 werkende Amerikanen op willekeurige momenten aan hoe ze zich voelden. Die gegevens wezen erop dat het geluk bij de meeste mensen ook boven 75.000 dollar bleef stijgen.

In cijfers

1.725.944 keer gaven deelnemers aan hoe ze zich op dat moment voelden.

33.391 werkende Amerikanen van 18 tot 65 jaar deden mee.

75.000 dollar was de oude grens uit 2010, gecorrigeerd voor inflatie zo’n 100.000 dollar.

175.000 tot 250.000 dollar is de nieuwe bandbreedte van Bennedsen.

Een knik zoeken zonder hem vooraf te kiezen

Bennedsen nam precies die 1,7 miljoen metingen opnieuw onder de loep. Eerdere onderzoekers kozen zelf een grens en keken of het geluk daarboven nog groeide. Hij liet een statistisch model zoeken naar het inkomen waarop de lijn het best van richting verandert.

De uitkomst: onder ongeveer 200.000 dollar stijgt het emotionele welzijn met het inkomen mee, daarboven loopt de lijn vrijwel vlak. Dat geldt voor de gemiddelde deelnemer en ook voor de vrolijkste en de somberste groepen.

“Boven een grens rond 200.000 dollar per jaar loopt de lijn tussen huishoudinkomen en emotioneel welzijn vlak.”Mikkel Bennedsen, econoom aan de Universiteit van Aarhus

Het gaat om het gevoel van moment tot moment: hoe goed of slecht voel je je nu. Dat is iets anders dan de vraag hoe tevreden je bent met je leven als geheel. Die tevredenheid groeit in veel onderzoeken ook bij hoge inkomens nog door.

Geen harde salarisgrens

Bennedsen noemt zijn uitkomst zelf voorzichtig. Zijn model gaat uit van één knik in de lijn, terwijl de werkelijkheid geleidelijker kan verlopen. De deelnemers gaven hun inkomen bovendien op in brede schalen, wat de schatting kan vertekenen. Er is volgens hem meer onderzoek nodig voor een stellige conclusie.

Ook de Nederlandse vertaling is een benadering. De gegevens gaan over werkende Amerikanen, met hogere zorgkosten en duurdere opleidingen dan hier. Wat je in Nederland met €48.000 of €180.000 kunt, verschilt van wat dat bedrag in de VS oplevert. Hoe het modale en gemiddelde salaris in 2026 eruitziet, schreef WEL eerder.

Onder de grens telt elke extra euro het zwaarst bij mensen met geldzorgen: wie de huur niet zeker kan betalen, merkt meer inkomen direct in minder stress. Boven de 200.000 dollar koopt extra geld vooral een duurdere auto of een verdere reis, maar geen beter humeur op een gewone dinsdag.

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