VS halen omstreden Bosnisch-Servische leider van sanctielijst

SARAJEVO (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben de sancties tegen de Bosnisch-Servische leider Milorad Dodik opgeheven. Hij mocht sinds 2017 niet meer naar de VS reizen, omdat hij zich niet houdt aan de afspraken uit het vredesakkoord uit 1995 dat de oorlog in Bosnië en Herzegovina beëindigde. Dodik dreigt regelmatig om het etnisch Servische gedeelte van dat land af te scheiden.

Washington heeft geen reden gegeven waarom Dodik van de sanctielijst wordt gehaald. Bosnisch-Servische functionarissen zeiden eerder al wel dat ze contact hadden met Amerikaanse collega's om de banden te herstellen.

Dodik was lang de president van de autonome Servische Republiek binnen Bosnië, maar in augustus werd hij uit dat ambt gezet. Hij werd eerder in het jaar namelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf, omdat hij zich niet had gehouden aan de afspraken van het vredesakkoord, ook wel het Dayton-akkoord.

Dodik staat bekend als pro-Russisch en eurosceptisch.