Russische luchtaanvallen op Charkiv en Kyiv, meerdere doden

CHARKIV (ANP/AFP/RTR) - Russische aanvallen op een woonwijk in Charkiv hebben dinsdag minstens vier mensen gedood, aldus de burgemeester. "Om 02.51 uur werd Charkiv aangevallen vanuit de lucht", zei Igor Terekhov op Telegram. "Twee huizen werden verwoest en ongeveer twintig huizen raakten in verschillende mate beschadigd", voegde hij eraan toe. Hulpverleners ruimen het puin van de aanvallen op en hebben de vier doden bevestigd.

Ook op een district in het westen van de hoofdstad Kyiv werden in de nacht van maandag op dinsdag aanvallen uitgevoerd, waarbij minstens drie mensen gewond raakten door vallend puin van een vernietigde drone. Een van de gewonden moest naar het ziekenhuis en twee anderen konden ter plekke geholpen worden door hulpverleners, laat het militaire bestuur van de hoofdstad weten op Telegram. Op het Telegramkanaal wordt ook bevestigd dat Oekraïense luchtverdedigingseenheden een Russische droneaanval probeerden af te slaan. Bij de aanval vlogen tevens een huis en meerdere auto's in brand.