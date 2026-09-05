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Russische media: Witkoff en Kushner geland in Moskou

Samenleving
door anp
zaterdag, 05 september 2026 om 11:17
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MOSKOU (ANP/RTR) - Een privétoestel met daarin vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is aangekomen in Moskou. Dat meldt het Russische persbureau Interfax op gezag van de luchtvaartautoriteit. Het toestel is geland op de Vnoekovo-luchthaven.
Witkoff en Kushner zijn dit weekend in Moskou voor overleg met president Vladimir Poetin over een einde aan de Oekraïneoorlog. Namens president Donald Trump zouden zij Poetin daarvoor een plan willen overhandigen, al zou het Kremlin weinig resultaten verwachten, meldde Bloomberg eerder. Na het bezoek aan Moskou reist het tweetal naar Kyiv, waar ze zondag spreken met president Volodymyr Zelensky.
Die kondigde vrijdag een tijdelijk bestand aan gedurende het bezoek, al bleek Rusland daartoe al snel niet bereid. Zaterdag viel het land Oekraïne op meerdere plekken aan. De Oekraïense krijgsmacht zei nadien dat een wapenstilstand "niet eenzijdig" kan zijn, en kondigde aan de "taken van de defensieve operatie weer te hervatten".
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