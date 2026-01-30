ECONOMIE
Russische onderhandelaar zaterdag naar Miami voor overleg

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 19:42
anp300126243 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Russische topdiplomaat Kirill Dmitriev reist zaterdag af naar Miami voor overleg met de VS. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Zowel het Kremlin als de VS hebben de afspraak nog niet bevestigd.
Dmitriev is een belangrijke onderhandelaar namens Rusland in de vredesonderhandelingen over Oekraïne. Afgelopen weekend nam hij nog deel aan onderhandelingen met Oekraïne en de VS in Abu Dhabi. Hoewel die besprekingen tot weinig concrete resultaten leidden, wordt daar zondag opnieuw gesproken tussen de onderhandelende partijen.
Vrijdag werd bekend dat het Kremlin op Amerikaans verzoek heeft ingestemd met het tijdelijk opschorten van de aanvallen op Kyiv. Onduidelijk is of daarmee op de Oekraïense hoofdstad of de gelijknamige provincie werd gedoeld. Volgens president Volodymyr Zelensky zou noch Rusland noch Oekraïne elkaars energie-infrastructuur vrijdag hebben aangevallen. Het is in Oekraïne momenteel zeer koud, met temperaturen ver onder nul.
