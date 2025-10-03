ECONOMIE
UNICEF heeft '1447 vrachtwagens aan hulp' klaarstaan voor Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 13:46
bijgewerkt om vrijdag, 03 oktober 2025 om 14:15
anp031025139 1
VN-kinderfonds UNICEF heeft naar eigen zeggen voor "meer dan 1447 vrachtwagens aan hulpgoederen" klaarstaan om naar de Gazastrook te brengen. De grenzen van het gebied zijn nu nog vrijwel helemaal dicht, maar kunnen worden geopend wanneer Hamas instemt met het twintigpuntenplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Zijn ultimatum daarvoor verloopt binnenkort.
UNICEF Nederland laat vrijdag weten dat de inwoners van de Gazastrook in de eerste plaats schoon water, eten en brandstof nodig hebben. Zo heeft 96 procent van de huishoudens in het gebied geen toegang tot genoeg schoon water, aldus de organisatie. "Dit leidt tot massale verspreiding van ziekten, die vooral ondervoede kinderen fataal kunnen worden." Daarnaast moeten gewonden en zieken medische zorg krijgen, in Gaza of daarbuiten.
Duizenden kinderen in Gaza zijn ernstig ondervoed. Zij hebben volgens UNICEF speciaal eten nodig om aan te sterken. "Zonder deze voedingsmiddelen lopen kinderen onherstelbare schade op in hun groei en ontwikkeling en zullen vele kinderen het simpelweg niet overleven."
Om alle diensten draaiende te houden, is volgens UNICEF 263.000 liter diesel en 13.000 liter benzine per dag nodig, maar "wat nu wordt toegelaten is volstrekt onvoldoende". Medewerkers van UNICEF zijn nog actief in het noorden van de Gazastrook. De organisatie zegt de veiligheidssituatie nauwlettend in de gaten te houden.
