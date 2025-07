Russische oud-onderminister Defensie veroordeeld voor corruptie

MOSKOU (ANP/AFP) - Een Russische rechter heeft de voormalige onderminister van Defensie Timoer Ivanov veroordeeld tot dertien jaar opsluiting in een strafkolonie vanwege corruptie. Het is de zwaarste straf die tot dusver is opgelegd in een serie fraudezaken tegen hoge defensieambtenaren.

Ivanov zou 3,2 miljard roebel (bijna 25 miljoen euro) van een Russische bank hebben verduisterd. Ook zou hij meer dan 200 miljoen roebel (ruim 2 miljoen euro) hebben verduisterd bij de aanschaf van twee veerboten die bedoeld waren om de door Rusland geannexeerde Krim te bedienen.

Meerdere topfunctionarissen worden ervan beschuldigd grote hoeveelheden geld te hebben gestolen dat was bestemd voor grote legerprojecten. Ivanov werd in 2016 aangesteld als onderminister. Tot zijn arrestatie in 2024 hield hij toezicht op bouwprojecten voor het leger.

Ivanov kreeg ook een boete van 100 miljoen roebel (ruim 1 miljoen euro). Buiten de rechtbank sprak hij tegen verslaggevers van een "showproces". Een van zijn voormalige assistenten, Anton Filatov, werd veroordeeld tot 12,5 jaar cel.