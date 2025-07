Tennisster Rus strandt in eerste ronde Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisster Arantxa Rus is in de eerste ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De 34-jarige Nederlandse moest haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Caroline Dolehide: 2-6 2-6.

Rus keek in de eerste set snel tegen een 5-1-achterstand aan. Ze brak nog een keer terug, maar leverde vervolgens opnieuw haar opslag in. De nummer 94 van de wereld kwam beter in haar spel in de tweede set en kreeg op 2-2 nog een breakkans. De Amerikaanse pakte alsnog de game en brak daarna op love de opslag van Rus, waarna de Nederlandse even later nogmaals haar service inleverde.

De beste prestatie van Rus op Wimbledon blijft zodoende het bereiken van de derde ronde in 2012.