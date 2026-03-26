Peren zijn nu op hun piek: zoet, sappig en – als je de schil laat zitten – voedzamer dan je denkt

Waarom juist nú?

Peren liggen al sinds de herfst in koelcellen, waar zetmeel langzaam wordt omgezet in suikers. Rond het begin van de lente zijn ze daardoor niet alleen op hun allerzoetst, maar is de structuur ook zachter en de verteerbaarheid groter. Voor telers is dit hét moment waarop smaak, textuur en houdbaarheid samenkomen – wat je nu in de supermarkt koopt, is dus het eindproduct van maanden gecontroleerde rijping.

De lente‑peer is een kleine vezelbom Een middelgrote peer levert zo’n 20 tot 22 procent van je dagelijkse vezelbehoefte, meer dan veel andere populaire fruitsoorten. Het grootste deel daarvan is onoplosbare vezel voor een regelmatige stoelgang, terwijl de oplosbare pectine inwerkt als prebiotica voor je darmflora. Daarmee past de peer opvallend goed bij de behoefte aan “opschonen” na een winter met zwaarder eten

Laat de schiller liggen

Juist in en direct onder de schil zit de hoogste concentratie aan antioxidanten zoals quercetine en een fors deel van de vezels. Door te schillen verlies je dus precies de beschermende stoffen die samenhangen met een lager risico op ontstekingen en hart‑ en vaatziekten. Wel is het verstandig voor biologische peren te kiezen of in elk geval grondig te wassen, omdat ook resten van bestrijdingsmiddelen zich aan de buitenkant ophopen.

“Wie zijn peer schilt, snijdt letterlijk de meeste antioxidanten weg."

Darmflora, energie en suikerdip

Na de winter kunnen darmen wel wat extra ondersteuning gebruiken; pectine uit peren werkt als voeding voor gunstige bacteriën en bevordert een stabielere stoelgang. Tegelijk bestaat een rijpe peer voor ongeveer 80 procent uit water en worden de natuurlijke suikers dankzij de vezels langzaam afgegeven, waardoor je energie krijgt zonder de klassieke suikerdip van een snelle snack. Zo blijkt de ogenschijnlijk simpele peer plots een seizoensgebonden bondgenoot voor je spijsvertering, immuunsysteem en energieniveau.