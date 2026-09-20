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Russische regeringspartij ruim aan kop bij parlementsverkiezingen

Samenleving
door anp
zondag, 20 september 2026 om 20:45
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MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Met zo'n 14 procent van de stemmen geteld gaat de regeringspartij Verenigd Rusland van president Vladimir Poetin met 57,5 procent van de stemmen ruim aan de leiding in de Russische parlementsverkiezingen. Dat meldt de Centrale Kiescommissie van het land, die een opkomst van ruim 56 procent meldt.
Eerder voorspelde een exitpoll van het Russische staatsinstituut VCIOM dat Verenigd Rusland op 49,4 procent van de stemmen zal eindigen, ongeveer evenveel als bij de vorige verkiezingen in 2021. De Communistische Partij zou kunnen rekenen op 14,2 procent en de nationalistische LDPR op 10,7 procent. Beide partijen steunen doorgaans het beleid van het Kremlin.
Poetin heeft de verkiezingen bestempeld als een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Critici stellen dat het streng gecontroleerde politieke systeem van het land geen afwijkende meningen duldt.
De verkiezingen begonnen vrijdag en eindigden deze zondag. De Russen konden stemmen voor de Doema, het Russische lagerhuis.
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