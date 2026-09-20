Evenepoel eerste renner met vier wereldtitels tijdrijden op rij

MONTREAL (ANP) - Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische olympisch kampioen maakte in het Canadese Montreal zijn favorietenrol waar en rekende overtuigend af met tweevoudig wereldkampioen Filippo Ganna. De 30-jarige Italiaan moest na 39 grotendeels vlakke kilometers bijna een minuut toegeven op zijn vier jaar jongere rivaal. De Franse revelatie Paul Seixas werd derde.

Daan Hoole ging voor een plek in de top 10 en eindigde als negende, op zo'n 50 seconden van het brons van Seixas. Hoole (27) was de enige Nederlandse afgevaardigde in de tijdrit. Nederlands kampioen Huub Artz ontbrak door zijn val in de Renewi Tour een maand geleden.

Evenepoel komt met zijn vierde wereldtitel op gelijke hoogte met de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Zij behaalden hun titels echter niet vier jaar op rij.