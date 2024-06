Portugese oud-premier Costa belooft aan eenheid te werken in EU

BRUSSEL (ANP) - Aankomend voorzitter van de EU-regeringsleiders António Costa ziet het als zijn belangrijkste taak om aan de "eenheid te werken" binnen de Europese Unie. Dat heeft de oud-premier van Portugal via een videoverbinding gezegd meteen na afloop van de EU-top waar de EU-regeringsleiders over zijn benoeming hebben besloten. Costa neemt in december de functie over van de Belg Charles Michel.

Costa bedankte de Europese regeringsleiders voor het vertrouwen. Hij zei ook verheugd te zijn dat hij deel zal uitmaken van een team met Ursula von der Leyen als Europese Commissievoorzitter en de Estse premier Kaja Kallas als de nieuwe EU-buitenlandchef. "Zij zijn beiden uitgesproken Europeanen."

Ursula von der Leyen zei na afloop van de EU-top dat ze erg uitkijkt naar de samenwerking met Costa, die niet alleen ervaren is, maar, zo zei Von der Leyen, ook veel humor heeft.