Rutte: Groenland belangrijk voor veiligheid Noordpoolgebied

NAVO-baas Mark Rutte is het met de Amerikaanse president Donald Trump eens dat Groenland belangrijk is voor de verdediging van het Noordpoolgebied. Er moet meer gebeuren dan Denemarken, waartoe Groenland behoort, tot nu toe heeft gedaan. "We moeten samenwerken en als collectief meer doen", zei Rutte maandag bij aankomst op de EU-top over defensie.

Het is de eerste keer dat Rutte zich uitspreekt over het dreigement van Trump om Groenland in te lijven, desnoods met militaire middelen. Rutte omzeilde een directe reactie daarop, maar liet zich er op diplomatieke wijze wel indirect over uit.

"Het gaat niet alleen om Groenland, het gaat ook om IJsland en Noorwegen en Finland en Zweden en Canada en zelfs de VS zelf", zei Rutte.

Rutte ziet de uitspraken van Trump eerder als een signaal dat de bescherming van het hoge noorden hoge urgentie heeft. De NAVO-bondgenoten moeten dat samen oppakken, vindt Rutte.