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Rutte in coronaverhoor: zonder avondklok had zorg het niet gered

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 11:41
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DEN HAAG (ANP) - De avondklok die begin 2021 werd ingesteld om de verspreiding van het coronavirus verder af te remmen, was volgens toenmalig minister-president Mark Rutte onvermijdelijk. "Er was geen alternatief", zei de oud-premier in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.
Rutte wees erop dat de samenleving destijds al vrijwel volledig op slot zat. Ook de scholen waren opnieuw gesloten, ondanks de politiek breed gedragen wens om dat niet meer te doen. De avondklok was volgens de oud-premier het enige overgebleven instrument. Er was nog geen thuiswerkplicht, maar die had volgens hem nauwelijks effect gehad, omdat "bijna iedereen" toch al thuis werkte.
Het kabinet was zich er volgens Rutte zeer van bewust hoezeer een avondklok ingreep in het grondrecht van mensen om zich vrij te bewegen. Maar het liet zich overtuigen door het effect dat de omstreden maatregel volgens de modellen zou kunnen hebben op het aantal besmettingen. En dat moest omlaag, anders hadden de ziekenhuizen de toestroom van coronapatiënten niet meer aangekund.
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