ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zo'n 30 getroffenen willen spreken in Tarwekampzaak

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 11:42
anp070926078 1
DEN HAAG (ANP) - Zo'n dertig gedupeerden en nabestaanden willen in november gebruikmaken van hun spreekrecht tijdens de behandeling van de strafzaak over de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in Den Haag. Daarbij kwamen op 7 december 2024 zes mensen om het leven, vijf raakten gewond.
De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de vier verdachten in de rechtbank in Den Haag begint op 4 november met de feiten. Op 10 en 11 november komen de benadeelden aan het woord. Zij zullen zelf hun slachtofferverklaring voorlezen; in sommige gevallen doet hun advocaat dat of gebeurt dit via een opgenomen video of een audioboodschap.
De eigenaresse van de bruidswinkel, tegen wie de explosie was gericht, wil haar slachtofferverklaring laten horen via een opgenomen audiobericht, zei haar advocaat Richard Korver. De gedupeerden krijgen van de rechtbank maximaal tien minuten voor hun verklaring.
Naar verwachting zal het Openbaar Ministerie op 24 november een straf eisen. De rechtbank denkt half januari 2027 uitspraak te doen.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Dit zijn volgens inwoners de veiligste en onveiligste steden ter wereld

shutterstock_2733225521

Met pensioen naar Spanje? Dit houdt een Nederlands stel netto over na zorgpremie, belasting en woonlasten

169138183_m

Seks na je 50ste? Deze cijfers rekenen genadeloos af met een hardnekkige mythe

shutterstock_2681027647

De 15 vroege signalen van kanker die veel mensen te lang wegwuiven

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

Huurder in 2027: huurverhoging, zorgpremie en belasting opgeteld, tot €75 per maand meer

shutterstock_1695969457

Schotland heeft een whiskyprobleem

Loading