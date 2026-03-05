Rutte: Iraanse raket kon Amerikanen in Turkije treffen

BRUSSEL (ANP) - De Iraanse raket die op weg naar Turkije uit de lucht werd geschoten, zou "mogelijk Amerikaanse belangen in Turkije raken", zegt NAVO-topman Mark Rutte. De ballistische raket was gericht op de NAVO-basis in het Turkse Incirlik, enkele tientallen kilometers verderop, melden meerdere media.

De raket werd op weg vanuit Iran door het Syrische luchtruim naar Turkije onderschept door de NAVO-luchtverdediging, meldden Turkije en de NAVO woensdag. Een Amerikaanse torpedobootjager haalde hem volgens de Amerikaanse krant Wall Street Journal en andere media neer.

"Een raket die afstevende op Turkije en in potentie zou inslaan op Amerikaanse belangen" is uitgeschakeld, zei Rutte in een interview met het Amerikaanse Newsmax. De Turks-Amerikaanse vliegbasis van Incirlik was volgens bronnen van de Wall Street Journal het doelwit. De basis wordt volgens Turkije niet gebruikt voor de huidige aanvallen op Iran, maar diende in het verleden wel als cruciaal steunpunt voor de VS.